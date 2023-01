Khloé Kardashian siempre ha querido un cuerpo como el de Jennifer Lopez

Manteniéndose completamente al margen de los rumores que apuntan a que podría estar esperando su primer hijo junto a su actual pareja, el deportista Tristan Thompson, la estrella televisiva Khloé Kardashian ha vuelto por todo lo alto a la vida pública para presentar su última colección de pantalones vaqueros -comercializados bajo la marca 'Good American' y disponibles en todo tipo de tallas para adaptarse a cualquier clase de figuras- y para revelar de paso la identidad de su 'gran musa' en lo que al plano físico se refiere.

"Creo que Kate Moss es fabulosa, pero su cuerpo es algo a lo que jamás he querido aspirar. Cuando era joven, era mucho más rellenita y tenía una figura más redondeada. Entonces pensé: ¿a quién debería parecerme? Me encantaban las modelos de Victoria's Secret, pero tenían pechos demasiado grandes y no tantas curvas. Entonces apareció en escena Jennifer Lopez y... Es como el oráculo para mí. Y desde entonces he querido seguir sus pasos en ese sentido", confesó la hermana de Kim Kardashian durante una ronda de preguntas y respuestas.

Publicidad

Cierto es también que la diva del Bronx no es la única diva del mundo del espectáculo que genera esa clase de fascinación en la hermana de Kim Kardashian, ya que la ahora empresaria también ha confesado que la cantante Rihanna lleva erigiéndose desde hace años como otra de sus grandes fuente de inspiración en el ámbito de la moda.

"Me encanta Rihanna, es muy atrevida y da la sensación de que puede hacer todo lo que se proponga. Me resulta muy inspiradora porque a veces me encantaría ser como ella. Unos día me levanto sintiéndome femenina y en otros me siento más chicazo y dispuesta a echar mano de mi carácter", ha comentado sobre la personalidad tan fuerte que irradia la barbadense.

Como no podría ser de otra forma, Khloé también acredita a las mujeres de su poderosa famila parte del criterio estilístico que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, así como su fuerza de voluntad a la hora de trabajar muy duro para conseguir el tipo de cuerpo que le haga sentir cómoda.

Mira también: Llaman a Kim Kardashian racista por culpa de este disfraz

Publicidad

"Sin duda mi familia ha jugado un papel fundamental en mi sentido de la moda, mi madre y mis hermanas, y me encanta cómo ha ido evolucionando su estilo con el paso del tiempo", ha aseverado.

Por: Bang Showbiz