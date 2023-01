Khloé Kardashian, nerviosa por anunciar su maternidad

Después de meses de especulaciones, rumores y, todo sea dicho, de la certeza por parte de muchos de que Khloé Kardashian solo estaba esperando al momento adecuado para dar a conocer públicamente su primera aventura en la maternidad, la estrella televisiva se animó a compartir tan buena noticia en la noche del miércoles y, poco después, reconocía ante sus millones de seguidores de las redes sociales que semejante decisión la tenía especialmente "nerviosa".

"Estaba muy nerviosa ante la idea de hacer el anuncio, pero ¡guau! No podría estar más abrumada ante sus respuestas. Muchas gracias a todos. ¡Los quiero mucho!", publicó la hermana menor de Kim Kardashian ante el sinfín de felicitaciones que ha venido recibiendo desde entonces en la esfera virtual.

Publicidad

De momento, ninguno de los famosos miembros del clan Kardashian ha querido exhibir en público el entusiasmo y la ilusión que, a buen seguro, les invade a todos de cara a la próxima llegada de un nuevo miembro de la familia, quizá para otorgar a la futura mamá todo el protagonismo posible en el marco de tan feliz acontecimiento.

¡Confirmado! Khloé Kardashian compartió su primera foto embarazada

"El gran sueño de mi vida se ha hecho realidad. ¡Vamos a tener un bebé! He estado esperando y preguntándome si ocurriría, pero lo cierto es que Dios tenía un plan para mí desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo, solo tenía que confiar en él y ser paciente. Todavía no me creo que vaya a crear vida", confesaba emocionada en el mensaje con el que finalmente corroboró lo que muchos ya daban por hecho, que espera su primer bebé junto a su actual pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson (26).

Y como no podía ser de otra manera, Khloé también aprovechó su anuncio para rendir homenaje a la persona sin la cual no habría podido materializar su anhelado deseo de ser madre. De hecho, la hija de Kris Jenner no escatimó en adjetivos para expresar el profundo amor que siente por el padre de su futuro retoño y, sobre todo, para sacar a relucir el lado más caballeroso y considerado del guapo deportista.

Publicidad

"Tristan, gracias por quererme de la forma en que lo haces. Gracias por tratarme como una reina en todo momento y por hacerme sentir hermosa en todas las etapas del proceso. Gracias por hacer de mí una orgullosa mamá. Jamás olvidaré lo bien que me has hecho sentir en todo este tiempo y por conseguir que la experiencia esté siendo más mágica de lo que podría haber imaginado en un principio. ¡Soy tan feliz, mi amor!", manifestaba la también diseñadora, quien podría dar a luz -como apuntan desde su círculo cercano- antes de que termine el año en la ciudad de Los Ángeles.

Publicidad

Por: Bang Showbiz