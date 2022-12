Khloé Kardashian llora la muerte del mejor amigo de su exmarido Lamar Odom

La estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians', Khloé Kardashian, está devastada por la muerte de Jamie Sangouthai, el mejor amigo de su exmarido Lamar Odom y uno de los padrinos de su boda, a la edad de 37 años debido, supuestamente, a una sobredosis de heroína.

"¿Cuándo se acabará todo esto? Descansa en paz Jamie Sangouthai", escribió Khloé en su cuenta de Twitter junto a un emoticono de un corazón roto.

Lamar también estaría inmensamente afectado por la muerte de su antiguo compañero de colegio y socio ocasional de negocios.

"Lamar está como fuera de sí. Esta es la peor tragedia", asegura una fuente a la revista Us Weekly.

"Es muy triste. Eran muy buenos amigos, como hermanos. Esto va a suponer un duro golpe para Lamar", añade otro informante.

Aunque el jugador de baloncesto todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su compañero, quien sí ha querido hacerlo ha sido una de las amigas íntimas de su exmujer, Malika Haqq, que ha compartido un emotivo mensaje de despedida dedicado a Jamie.

"A través de los buenos y los malos momentos, la vida nos enseña que todo espíritu cuenta y deja una huella en el corazón de los demás una vez se ha marchado... Descansa en paz Jamie Sangouthai. Dios nos ayude a todos", escribió Malika en su cuenta de Instagram junto a una foto suya acompañada de Lamar, Khloé y Jamie.

Por: Bang Showbiz