Khloé Kardashian incursionará en la industria editorial

La estrella televisiva Khloé Kardashian publicará su primer libro, cuyo título aún se desconoce, el próximo mes de noviembre a través de la editorial Regan Arts, para intentar ayudar a todos sus seguidores a que se sientan igual de atractivos "tanto por dentro como por fuera".

"Estoy muy emocionada ante la idea de poder compartir mi filosofía sobre la vida y sobre el poder de la fuerza de voluntad. Espero ser una inspiración para todos los lectores sobre cómo pueden encontrar su propia fortaleza y ser hermosos tanto por dentro como por fuera", afirma la hermana pequeña de Kim Kardashian en un comunicado público emitido este jueves.

Según el publicista de Khoé, que tiene previsto realizar una firma de ejemplares en la BookCon de Nueva York el próximo 31 de mayo, el libro ofrecerá consejos sobre estilo de vida tanto para hombres como para mujeres.

"En el marco de una cultura que admira la delgadez, Khloé escribe con pasión sobre el poder de la fortaleza personal. Con consejos inspiradores sobre cómo lograr objetivos y trucos sobre estilo de vida, enseña a los lectores a ganar fuerza de voluntad y verdadera belleza en todas las áreas de su vida construyendo un cuerpo, una mente, un corazón y un espíritu fuertes. No me cabe duda de que inspirará tanto a mujeres como hombres de cualquier lugar. Es hora de que aceptemos que ser fuertes y no delgados es el verdadero objetivo".

Khloé tendrá que compaginar ahora su faceta como escritora con las obligaciones para con la cadena de su tienda de ropa, DASH, que creó junto a sus hermanas Kim y Kourtney, junto a quienes acaba de lanzar también su propia línea de productos para el cuidado del cabello.

Por: Bang Showbiz