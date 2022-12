Khloé Kardashian admite que Lamar Odom le fue infiel

Aunque han pasado ocho meses desde que Khloé Kardashian solicitara el divorcio del jugador de baloncesto Lamar Odom sin dar ningún tipo de explicación a los medios de comunicación, la pequeña de las tres hermanas Kardashian ha decidido ahora confirmar a los espectadores de su programa de televisión, 'Keeping Up With The Kardashian', que ciertos eran los rumores que asociaban su crisis sentimental a la posibilidad de que Lamar hubiera mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

"¿Sabes que Lamar anda diciendo en todo tipo de entrevistas que estar conmigo era lo mejor que le había pasado en la vida? Ha comentado que no piensa quitarse la alianza porque me quiere y porque siente que tenemos un vínculo inquebrantable. ¡A la mierda la alianza y el vínculo! ¿Dónde tenía ese anillo cuando se estaba tirando a otras mujeres a mis espaldas? Seguro que no tuvo ningún reparo en dejárselo puesto cuando estaba con otra en la cama", se desahogó la estrella televisiva en el último episodio de la producción televisiva.

La hermana menor de la famosa Kim Kardashian también ha dado más detalles sobre la "pesadilla" que vivió durante los últimos meses de un matrimonio de cuatro años de duración, unos días en los que su mayor interés residía en no preocupar a su familia con los disgustos que le daba su ya exmarido en relación a su carácter infiel y, sobre todo, a su coqueteo con el alcohol y las drogas. Su deseo de lidiar ella misma con las adversidades de la vida marital le llevó en más de una ocasión a "mentir" a su madre y hermanas con el objetivo de no entorpecer la dinámica familiar de los Kardashian.

"No sabéis lo duro que fue tener que mentiros a todos, decir que todo estaba bien cuando en realidad estaba viviendo una auténtica pesadilla. En vez de enfrentarme a él delante de todos vosotros, me dedicaba a fingir que teníamos una relación estable, poniendo excusas y cubriéndole cada vez que no podía venir aunque ni siquiera supiera dónde se encontraba. ¿Recordáis cuando os dije que tenía una concentración y que por eso no podía estar en mi cumpleaños? La verdad es que estaba en paradero desconocido, probablemente en la cama con alguna zorra", se sinceró.