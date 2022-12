Katy Perry le tiene pavor a las agujas

La cantante estadounidense Katy Perry es bastante particular con los tratamientos que utiliza para cuidar su piel y prefiere evitar los procedimientos invasivos.

"No me hago nada que lleve agujas. Me someto a tratamientos siempre que puedo pero me gustan las cosas que no son invasivas. Ni siquiera me gustan los tratamientos faciales porque irritan mi piel. Unas dos veces al año me hago un tratamiento láser que revitaliza mi piel", señaló la artista a la edición británica de la revista Marie Claire.

Katy también se asegura de lavar bien su rostro y de hacer desaparecer cualquier resto de maquillaje antes de irse a dormir para que así su piel permanezca fresca y sin impurezas.

"Cuando vuelvo de un concierto lo primero que hago es lavarme la cara. Creo que es bueno no dormir con maquillaje. Utilizo también un spray con extracto de semilla de uva que ayuda a relajar la piel", añadió.

Por: Bang Showbiz