Kanye West y Kim Kardashian visitaron a Lamar Odom por primera vez en el hospital

Fotos: Paris Hilton y más celebridades en problemas por sus excesos

El rapero Kanye West visitó este domingo por primera vez al exjugador de baloncesto Lamar Odom en el hospital de Los Ángeles donde se está recuperando después de que le encontraran inconsciente el pasado mes de octubre en un burdel de Nevada tras consumir drogas y alcohol durante cuatro días.

Publicidad

Kanye pasó tres horas en el hospital Cedars-Sinai junto su mujer Kim Kardashian y su hija de dos años North, una visita que los médicos esperaban que ayudara a refrescar la memoria del exdeportista, a quien todavía le cuesta reconocer a sus seres queridos.

Aunque la salud de Lamar ha mejorado notablemente durante las últimas semanas, todavía tiene dificultades para moverse por sí mismo y para comunicarse, por lo que el equipo sanitario que le atiende cree que ha sufrido un importante daño cerebral, según informaba recientemente el portal TMZ.

Su exmujer, Khloé Kardashian, reconocía este lunes que a Lamar aún le quedada mucho camino por recorrer.

"Su cerebro aun está afectado y físicamente tiene que aprender a caminar y alimentarse de nuevo ", explicaba la estrella televisiva en el programa de Ellen DeGeneres, donde reveló que su expareja no es consciente de por qué está ingresada en el hospital: "No podemos decírselo. Le hemos dicho que tuvo un problema cerebral, no puedo decirle cómo se produjo ese problema. Le haría empeorar".