Justin Bieber pierde la calma al ser preguntado por Selena Gomez

Por más de cuatro horas el cantante canadiense estuvo bajo un interrogatorio que tuvo lugar en Miami con motivo del altercado que protagonizó en junio con el fotógrafo Jeffrey Binion, cuando supuestamente pidió a su guardaespaldas Hugo Hesny que golpeara y robara el material fotográfico del paparazzi , que se apostaba en las inmediaciones de un estudio de grabación en la misma ciudad.

Según informa el portal TMZ, el abogado del fotógrafo preguntó repetidamente al ídolo juvenil si Selena Gomez estuvo presente durante el incidente, lo que el propio representante legal de Bieber, Howard Weitzman, tachó de acoso al cantante . Tanta fue la presión a la que se vio sometido, que el joven canadiense se levantó y salió de la sala en la que se encontraba gritando: "No me pregunten por ella, no me pregunten por ella".

Tras cinco minutos de descanso, Justin Bieber retomó su interrogatorio , mostrándose alterado, incorporando palabras malsonantes en su discurso y exhibiendo gran dosis de sarcasmo.

"¿Esto qué es, un '60 Minutes'? (refiriéndose a un programa estadounidense), para más tarde bromear: "Ok, Katie Couric (nombre de la presentadora del citado programa), ¿me puede repetir la pregunta?".

Sus abogados esperan ganar tanto el caso contra el paparazzi como el resto de sus problemas con la justicia.

Bang Showbiz.