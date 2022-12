"Justin Bieber es extraordinario en la cama", asegura brasileña

La reciente visita del ídolo juvenil a Río de Janeiro claramente no pasó desapercibida para la opinión pública mundial, ya que además de ofrecer un multitudinario concierto en la ciudad, Justin Bieber sufrió la filtración de unas fotografías en las que aparecía durmiendo semidesnudo en la cama y en compañía de una atractiva brasileña llamada Tati Neves (27 años).

Ahora que la imagen ha dado la vuelta al mundo, Tati no ha dudado en hablar abiertamente sobre la noche que compartió con el polémico canadiense y, sobre todo, en dejar claro que, pese a su juventud, Justin Bieber es uno de los amantes más experimentados y atentos que ha tenido en su vida.

"No me importa decirlo alto y claro. [Justin Bieber] está muy bien dotado y es muy bueno en la cama. Podría decir que es todo un portento cuando está con una chica, sabe cómo hacer feliz a una mujer entre las sábanas y, si tengo que resumirlo de alguna manera, diría que fue maravilloso e inolvidable", reveló la brasileña al diario The Sun.

A pesar de la diferencia de edad de 8 años, Tati Neves insiste en que Justin Bieber es a sus 19 años todo un hombre lleno de energía y con una fibrosa anatomía que le hace "irresistible", aunque al mismo tiempo admite que el ritmo que el artista imprime a sus noches de pasión le hizo imposible que volvieran a disfrutar de la experiencia antes de despedirse para siempre.

"La noche que pasé con él fue una de las mejores de mi vida, sin duda alguna. La pena es que no pudimos repetir porque yo acabé agotada, y luego me sentí un poco mal porque parecía que él tenía todavía mucho que ofrecerme. Me sorprendió gratamente la energía y la fuerza que desprendía Justin en todo momento: es un chico irresistible y, además, cuando está desnudo no puedes dejar de mirarle en ningún momento", aseguró al mismo medio.

El escándalo del canadiense en Brasil se suma a los protagonizados en Argentina y en Colombia ; en Bogotá también habría tenido relaciones con una trabajadora sexual .

Por: Bang Showbiz