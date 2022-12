Juanes adelanta algunos detalles sobre su nuevo álbum

Juanes no solo mostrará en su nuevo trabajo discográfico, 'Loco de amor', su faceta más romántica y pasional, sino que también pretende que sus nuevas canciones, que verán la luz el próximo 11 de marzo, transmitan al mundo una filosofía de vida en la que el amor juega un papel "esencial".

"Creo fervientemente en el amor, sin él no podría afrontar mi día a día. Sinceramente no podría hacer o estar en algo en lo que no creyera [en referencia a la composición del álbum]. Estoy seguro de que es posible cambiar el corazón de las personas con un abrazo o una sonrisa, eliminar sus prejuicios y hacer que tengan la conciencia más tranquila. En este sentido, el amor es ese factor esencial que nos ayuda y nos une como personas", señaló el artista al periódico argentino Los Andes.

Juanes ha demostrado en sus últimas apariciones públicas que sus cantos a la tolerancia y al entendimiento entre sus semejantes no son meras palabras para él , teniendo en cuenta la templanza que ha exhibido tras recibir calificativos tan duros como los de "desagradecido" y "despreciable" por parte de su antiguo mánager, Fernán Martínez, quien le había acompañado en sus últimos 11 años de carrera artística.

"Yo prefiero quedarme con el recuerdo de los años que trabajamos juntos y tanto mi familia como yo le mandamos bendiciones", se limitaba a comentar el intérprete en el programa 'Suelta la sopa', del canal Telemundo, cuando fue cuestionado sobre los polémicos insultos.

Lejos de avivar las llamas de la controversia, Juanes está dispuesto ahora a aprender al máximo de las experiencias negativas y convertir todos los recuerdos desagradables en toda una lección de vida.

"Vivimos en un mundo en el que hay mucha información pero el amor es lo más importante que tenemos que aprender y, al mismo tiempo, lo más difícil. También pienso que en la vida estamos para aprender, a través de las personas, los hijos, las experiencias buenas y malas", confesó el intérprete al mencionado diario.

