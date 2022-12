Joseph Gordon-Levitt tiene miedo de que el Gobierno le espíe

El actor Joseph Gordon-Levitt -que interpreta en la película 'Snowden' a Edward Snowden, quien hizo pública información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) en 2013- está convencido de que el Gobierno estadounidense y las grandes corporaciones nos espían, situación a la que trata de poner remedio en la medida que puede.

"No es paranoia. Es un hecho que ahora mismo el Gobierno estadounidense puede ver cualquier cosa que quiera a través de lo digital. Algunas de estas cosas empiezan a parecer paranoicas porque son muy extremas, pero son reales. El Gobierno podría estar escuchándonos ahora mismo en esta habitación de hotel si ellos quisieran [a través de mi teléfono]. Si el teléfono no tiene batería no funcionará, pero me han dicho que podrían estar viéndote ahora mismo con la cámara del smartphone o del portátil. Pueden hacerlo. Yo puse una tirita en mi webcam. ¿Suena esto paranoico? Si no fuera un hecho conocido que esto ocurre... puede ocurrir. De todas formas no es solo el Gobierno estadounidense. También es Google, Facebook, estas compañías son tan agresivas como la NSA", señala el intérprete en la revista Playboy.

Además Joseph -cuya mujer Tasha McCauley dio a luz a su primer hijo en común el mes pasado- también se preocupa de que sus mensajes y llamadas estén encriptados, ya que no le parece que proteja lo suficiente su privacidad, y se obsesiona con que alguien pueda leer sus correos electrónicos.

"Utilizo un aplicación llamada Signal, que puede descargarse gratis. Te permite encriptar tus mensajes y llamadas con otros usuarios de la aplicación. Así que si por cualquier razón quieres hablar o enviar mensajes sin que nadie pueda seguir lo que dices, sea la NSA o Gloogle, esta es una forma fácil de conseguirlo. Honestamente, debería hacer más. Creo que todos deberíamos hacer más. No me gusta la molesta sensación en mi nuca cada vez que escribo un correo a alguien y pienso: '¿Esto saldrá a la luz?', añade el intérprete.