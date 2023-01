Jimmy Kimmel explica por qué se retrasó la operación de corazón de su hijo Billy

El pasado mes de mayo, el monólogo inicial con el que el presentador Jimmy Kimmel arranca cada noche su late-night se volvió viral en las redes sociales debido al alegato en favor de la sanidad universal que realizó al hilo del problema cardíaco con el que había nacido su último retoño.

Aunque es habitual que el presentador estadounidense haga referencia a la actualidad política de su país, y se posicione claramente en asuntos tan polémicos como el control de armas, casi siempre lo hace en clave de humor. Por esa misma razón, el hecho de que Kimmel no pudiera contener las lágrimas mientras explicaba cómo su hijo Billy había tenido que someterse a una operación de corazón con apenas unos días de vida debido al defecto congénito con el que había nacido consiguió emocionar a los espectadores e iniciar un intenso debate, a petición del propio show-man, sobre la angustia que deben sentir aquellos padres que no cuenten con un seguro que cubra un tratamiento tan costoso como ese y que no puedan costearlo de su propio bolsillo.

En ese momento, Kimmel también adelantó que su hijo -el segundo que tiene con su mujer Molly McNearney- debería pasar por quirófano al menos en dos ocasiones más en sus primeros años de vida para lidiar con su condición, estando programada la primera de esas operaciones para esta misma semana. Sin embargo, un portavoz del presentador ha anunciado ahora, en un comunicado realizado este lunes, que dicha intervención ha sido aplazada como "medida preventiva" debido a un resfriado sin importancia que ha afectado a toda la familia.

Kimmel ya había previsto tomarse un descanso esta semana para estar al lado de su retoño en el hospital, para lo que había recurrido a sus amigos más famosos con el objetivo de que ellos se encargaran por turnos de conducir su exitoso programa. En vista de que el presentador no se encuentra en plena forma, Shaquille O'Neal, Jennifer Lawrence, Channing Tatum y el líder de los Foo Fighters Dave Grohl seguirán adelante con sus participaciones en el show de ABC mientras Kimmel se encierra en casa para "estornudar sin parar" acompañado de sus seres queridos, según ha confirmado un portavoz del espacio televisivo.

En la última de las actualizaciones compartidas por el matrimonio acerca del estado de salud de su retoño a través de la esfera virtual, su famoso padre quiso agradecer una vez más la profesionalidad del personal hospitalario que ha atendido al bebé durante este tiempo.

"El pequeño Billy cumple hoy seis meses. Está sano y feliz y estamos muy agradecidos por todas vuestras oraciones, buenos deseos y el apoyo que habéis mostrado al hospital infantil de Los Ángeles y a todos los demás centros infantiles de vuestras ciudades", escribía junto a una fotografía en la que su pequeño aparece muy sonriente.

