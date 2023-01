Jennifer Lopez y Marc Anthony siguen tan unidos como siempre

Al poco tiempo de confirmar su romance con Alex Rodriguez, Jennifer Lopez comenzó a compartir en sus redes sociales publicaciones en las que presumía de la buena relación que mantenían sus mellizos tanto con su nuevo chico como con las dos niñas que el exjugador de béisbol tuvo con su exesposa.

En vista del estrecho vínculo que se ha forjado entre sus retoños y su pareja, no ha resultado demasiado sorprendente que este domingo -coincidiendo con la celebración del Día del Padre en Estados Unidos- Alex haya recibido tarjetas de felicitación tanto de sus propias hijas como de Max y Emme. "Me has alegrado el día, chicos", les aseguró el antiguo atleta a los cuatro tras recibir sus regalos, tal y como se aprecia en un vídeo compartido por la propia Jennifer.

Por su parte, la estrella de la música optó por describir en palabras lo agradecida que se siente por haber encontrado a un hombre de familia que sepa lidiar con el caos de su día a día.

"Hoy y todos los días te valoro y te quiero por ser para nosotros un líder valiente, por hacernos reír y por disfrutar de esta aventura en la que nos hemos embarcado todos juntos... y por ser el maestro de pista de este circo ambulante que es nuestra vida. Te queremos, hoy y siempre. Feliz Día del Padre al papá más cariñoso que podrían desear Tashi y Ella. Y gracias, mi amor, por ser tan bueno con Emme y Max. Jamás dejo de valorar tu generosidad y amabilidad. Somos muy afortunados de tenerte".

Sin embargo, en la familia moderna de la diva del Bronx nunca faltará un hueco reservado para su ex, Marc Anthony, con quien siempre ha mantenido un contacto muy estrecho después de su separación y posterior divorcio. El cantante se encargó de producir el último disco de la artista y, hace tan solo unos días, ambos publicaban en sus redes una fotografía tomada durante un recital de Emme, en la que posaban sonrientes junto a Alex.

Por si aún quedaba alguna duda de lo unidos que siguen estando, sin importar que Jennifer haya rehecho su vida sentimental, ella se ha encargado de revelar que también tuvo un bonito detalle con el padre de sus pequeños en una fecha tan especial. Este mismo domingo, a Marc Anthony le esperaban una serie de obsequios realizados por Max y Emme en su hogar y lo primero que hizo fue escribir a su ex para agradecerle que se los hubiera hecho llegar, al mismo tiempo que bromeaba acerca de la pequeña falta de ortografía que habían cometido los mellizos en la tarjeta.

"Jen, no sé qué decir. Me he encontrado con esto al llegar y no he podido controlarme. Dios mío, les quiero tanto. ¿Y qué es lo que han puesto? ¿"Farter" [en referencia a la palabra inglesa "father"]? ¿De verdad?", reza el mensaje de texto que le envió a Jennifer y que ella quiso compartir en la esfera virtual.

