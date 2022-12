Jennifer Lopez se hace vegana

Aunque la cantante siempre ha sido partidaria de dejar atrás el pasado, parece ser que esta máxima no se aplica en lo que a dietas alimenticias se refiere ya que Jennifer Lopez acaba de rescatar el régimen vegetariano que seguía hace años en un intento por mantener su juvenil figura.

De hecho, en esta ocasión ha querido ir más allá abandonando todos los alimentos derivados de los animales, por mucho que le esté costando renunciar a algunos de sus caprichos culinarios preferidos.

"Ser vegana es básicamente renunciar a la carne y consumir solo productos derivados de las plantas y que provengan del suelo. En mi caso, lo que más echo de menos es la mantequilla", confesó durante una entrevista radiofónica en la emisora neoyorquina Z100.

El gran cambio que Jennifer ha notado en su rutina diaria tras modificar su alimentación es tal que la artista no duda en recomendar a todo el mundo que siga su ejemplo y le dé una oportunidad al veganismo. Aunque no es la única estrella que predica las bondades de esta disciplina ya que el rapero Jay Z y su esposa Beyoncé también decidieron hacerse veganos a principios de este verano, aunque en su caso únicamente durante un periodo de 22 días.

"Te sientes mucho mejor. Recomiendo la dieta vegana porque te despiertas sintiéndote de maravilla y llena de energía", añadió la polifacética chica del Bronx.

Jennifer vuelca esa recuperada vitalidad en el tiempo que comparte con sus mellizos Max y Emme (6) -fruto de la relación con su exmarido Marc Anthony-, y aunque adora su papel como madre y cabeza de familia, reconoce que en el fondo sigue teniendo un espíritu infantil con el que se mantiene muy en contacto.

"Por supuesto que me encanta ser una mujer adulta e independiente, pero en ocasiones todavía me siento como una jovencita, y tengo un aura muy juvenil que hace que la gente me perciba como tal", concluyó.