Jennifer Lopez indigna a los mineros chilenos

La participación de estrellas internacionales como Antonio Banderas y Jennifer Lopez en 'Los 33' --película que relatará el cautiverio y posterior rescate de un grupo de mineros chilenos en 2010-- generó una gran ilusión entre los protagonistas originales de una historia de superación que fue seguida en directo por millones de espectadores.

Entusiasmados por la esperanza de que la producción les reportara algunas ganancias y pusiera fin al calvario que atraviesan a la hora de encontrar trabajo, muchos de los famosos mineros han visto ahora defraudadas sus expectativas al descubrir que los productores de la cinta no tienen intención de compartir con ellos los potenciales beneficios, entre otras razones porque tienen que pagar a Jennifer Lopez un astronómico sueldo de más de 14 millones de dólares (más de 10 millones de euros).

Según publica el diario británico Daily Star, las familias y el entorno de los afectados han respondido con un monumental enfado a la filtración de los ingresos que recibirá la diva del Bronx por su participación en el filme, sobre todo por la gran decepción que se han llevado al percatarse de que el proyecto no les ayudará a reconducir sus vidas, y menos aún a superar los traumas que propició un encierro en las profundidades que se prolongó durante 69 días.

"Jennifer Lopez es una de las estrellas más importantes del mundo y estaba claro que su implicación en la cinta no saldría nada barata. Pero la elevada cifra que se embolsará por la película contrasta con la pobreza en la que están inmersos y los innumerables problemas que tienen muchos de estos mineros, los verdaderos héroes de la historia que se va a contar. Muchas de sus familias esperaban que la producción les ayudara a salir del agujero en que muchos siguen: algunos no pueden trabajar ya, otros están en terapia psicológica y muchos de ellos no son capaces de encontrar trabajo. En vez de colaborar con ellos para mejorar sus vidas, los responsables de la película han preferido darles la espalda", aseguró un miembro del equipo a la citada publicación.

Por el momento, se desconocen los honorarios que recibirán Antonio Banderas y Martin Sheen, los dos grandes nombres que protagonizarán la historia junto a la propia Jennifer. Sin embargo, mientras que ya se desveló que el actor español daría vida al carismático Mario Sepúlveda 'Super Mario' y que el veterano ídolo de Hollywood encarnaría a uno de los familiares de los atrapados, el papel que jugará la estrella del pop en la producción se mantiene sumido en un profundo secretismo: quizás para evitar que se intensifique la polémica hasta el estreno de la cinta en 2014.

Por: Bang Showbiz