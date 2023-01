¡Irreconocible! Christina Aguilera como nunca la habías visto antes

Desde que se diera a conocer por primera vez en la pequeña pantalla como presentadora del Mickey Mouse Club -una responsabilidad que compartía con Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling, entre otros-, Christina Aguilera ha cambiado de imagen pública en un sinfín de ocasiones.

Las camisetas cortas enseñando el ombligo que lucía en su sencillo debut 'Genie In A Bottle' no tardaron demasiado en ser sustituidas por un escueto bikini y pantalones de cuero de cara al single 'Dirrty' de su siguiente disco, pero el pelo cardado y adornado con trencitas tampoco duró demasiado. La siguiente reinvención de la cantante para el álbum 'Back to Basic' (2006) se inspiró directamente en la estética pin-up junto con las grandes divas de Hollywood: los piercings quedaron atrás y llegaron los labios rojos combinados con una melena rubio platino, una combinación a la que se había mantenido más o menos fiel... hasta ahora.

La nueva entrevista de la estrella de la música para la revista Paper ha generado una pequeña conmoción entre sus fans y en las redes sociales al mostrar a Christina como hacía tiempo que no se la veía: posando ante la cámara sin apenas maquillaje.

"Es obvio que siempre he sido una persona a la que le gusta experimentar y que disfruta siendo teatral, creando una historia y un personaje para cada vídeo o actuación", explica la intérprete de ahora 37 años en la entrevista que acompaña a esa sesión fotográfica. "Soy artista, esa es quien soy por naturaleza. Pero ahora mismo estoy en un punto, incluso a nivel musical, en el que me resulta muy liberador ser capaz de desprenderme de todo y apreciar quien soy, incluida la belleza al natural", se justifica. Y lo cierto es que este nuevo look no podría resultar más favorecedor para ella.

Respecto a sus planes de futuro, Christina no descarta volver a probar suerte en el cine, aunque en el género de la comedia, y por supuesto volver a las listas de éxitos por todo lo alto.

"No puedo permanecer estancada en un mismo lugar durante demasiado tiempo, y esa es la razón por la que creo que la posición en que me encontraba en televisión resulta algo sofocante. Necesito cambiar, necesito explorar, ser una artista, crear y trasformarme", añade.

Esas declaraciones darían por cerrado su exitosa trayectoria como jurado en el programa 'The Voice', esa etapa televisiva agobiante a la que se refiere, y parecen confirmar la inminente llegada de material musical inédito, como ya prometía a sus fans a principios de años.

Solo queda por ver qué estética abraza en esta ocasión.

