¡Increíble! Miley Cyrus dará un concierto desnuda

La polémica Miley Cyrus y el líder de The Flaming Lips, Wayne Coyne, planean dar un concierto en el que saldrán al escenario sin ropa y rociarán al público, al que también se pedirá que se desnude, con una sustancia parecida a la leche.

En una publicación en el Instagram de Wayne, donde aparecen dos fotografías, una de Miley y otra de la banda desnudos, el músico escribió: "Miley Cyrus está planeando dar un concierto en el que ella, la banda (nosotros) y el público estén COMPLETAMENTE desnudos y en el que leche será lanzada por todas partes... Es un vídeo (en proceso) para la canción 'The Milky Milky Milk' del disco 'Miley Cyrus & Her Dead Petz'...".

Aunque aún no se conoce cuándo tendrá lugar tan peculiar concierto, Miley ya ha anunciado que saldrá de gira con The Flaming Lips para promocionar su próximo álbum sorpresa. Y sin duda, durante sus actuaciones la joven y Wayne demostrarán su buena química.

"Él es lo más grande del mundo, no puedes definirlo. Estoy totalmente enamorada de Wayne y Wayne me ama, pero no es nada sexual, de ninguna manera. Eso sería muy desagradable", explicó la cantante al periódico The New York Times.

Por: Bang ShowBiz