¡Impresionante! Este es el esquema de seguridad de Kim Kardashian

Como un personaje que ha elevado la categoría de arte el "ser famosa por el mero hecho de serlo", en sus apariciones públicas Kim Kardashian rara vez se pronuncia acerca de los aspectos menos agradables de su popularidad manteniéndose fiel a la filosofía que ha abrazado desde hace años: si el mundo entero va a fotografiar y observar cada instante de su vida, por qué no mostrar el ángulo más agradable y favorecedor posible. Sin embargo, que no hable de ellos no significa que no los haya.

En unas declaraciones excepcionales, la esposa de Kanye West se ha pronunciado acerca de las fuertes medidas de seguridad que rodean su mansión de Los Ángeles y por qué ha contratado más personal en los últimos años.

Publicidad

"Es lo que necesito hacer para sentirme segura y ser capaz de dormir por la noche. Y creo que tiene mucho que ver con lo que sucedió en París...", reconoce la estrella televisiva en una nueva entrevista al portal WealthSimple en referencia al atraco que sufrió en la capital francesa en 2016, cuando fue maniatada por unos ladrones que irrumpieron en su apartamento. "En casa tengo varias personas como protección. Necesito que haya alguien en cada esquina de mi propiedad. Vivo en un área residencial protegida, cerrada, y aun así hay alguien en mi puerta", explica.

Aunque la estrella siempre había tenido guardaespaldas, al menos desde que salió de la sombra de su antigua 'bff' Paris Hilton, lo cierto es que nunca antes había sentido la necesidad de convertir su casa en una especie de fortaleza.

"El otro día un amigo vino de visita y me preguntó si siempre había guardias en la entrada, y le dije que sí, que estaban ahí las 24 horas del día, siete días a la semana", cita como ejemplo de la forma en que ha cambiado su día a día.

Incluso la actividad de Kim en las redes sociales, sobre las que ha consolidado su marca, ha cambiado notablemente desde el robo.

Publicidad

"Creo que esa experiencia en París me ha ayudado a cerrarme más y a dejar de preocuparme por el mundo digital para, en su lugar, vivir el momento en casa con mi familia y mi marido y mis niños. Ya no digo nunca dónde estoy. Y si lo hago, me aseguro de que haya muchos agentes de seguridad fuera. Cuando acudo a algún sitio, sacos las fotos, las guardo, y las publico cuando ya me he ido", concluye.

Por: Bang Showbiz