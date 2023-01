Hijo de Nick Cave consumió LSD antes de morir al caer por un acantilado

Arthur Cave fue visto tambaleándose cerca del acantilado en Brighton, una ciudad a orillas del mar en el sur de Inglaterra, antes de caer. Gravemente herido, murió poco después en el hospital.

Según un amigo que estaba con él, habían compartido tres pastillas de ácido lisérgico, un potente alucinógeno, y se separaron en cuanto empezaron a surtir efecto, según su testimonio, leído en la audiencia por la policía.

Publicidad

Mira también: Estos famosos también han muerto trágicamente

Nick Cave y su esposa Susie abandonaron brevemente la sala del tribunal de Brighton cuando se leyeron las conclusiones de la autopsia de esta muerte, considerada el resultado de un accidente.

Cantante y escritor, Nick Cave, de 58 años, líder de la banda The Birthday Party y de Nick Cave and the Bad Seeds, dejó su Australia natal en 1980 y vive en Brighton.

Arthur era hermano gemelo de Earl Cave.

Publicidad

Por: AFP