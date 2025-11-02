En vivo
Hijo de Gustavo Angarita revela últimas las horas del actor: su celular sigue sonando

Hijo de Gustavo Angarita revela últimas las horas del actor: su celular sigue sonando

El hijo de Gustavo Angarita habló en La Red cómo vivió ese dolor con la partida de su padre y lo difícil que ha sido al ya no tenerlo en este mundo terrenal. Además, de la manera en la que lo ha sentido.

