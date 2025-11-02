Hijo de Gustavo Angarita revela últimas las horas del actor: su celular sigue sonando

El hijo de Gustavo Angarita habló en La Red cómo vivió ese dolor con la partida de su padre y lo difícil que ha sido al ya no tenerlo en este mundo terrenal. Además, de la manera en la que lo ha sentido. En este capítulo de La Red, el hijo de Gustavo Angarita habló ante las cámaras de La Red relató cómo fueron esos últimos momentos antes de despedirse de este mundo y dejar un gran legado en el mundo de la actuación.

Mira también: Homenaje en La Red a Gustavo Angarita tras fallecer a los 83 años: VIDEO

Hijo de Gustavo Angarita habló de la muerte del actor

“Los últimos días fueron yéndose un poco en silencio, él quería irse lentamente y apagándose. Nunca perdimos la comunicación. Si bien iba perdiendo su voz y su aliento, pudimos comer bien”, empezó diciendo.

Posteriormente, indicó que una vez quedaron muy agotados y tras ese día, se quedaron dormidos en la cama. Descubrió ese momento como “infantil”, pero para él fue algo muy bonito.

“Ya llevaba unos días en los que estaba malito. La EPS le envió un enfermero permanente. En un momento empezó con su respiración un poco más agitada y fue cuando lo ayudaron mucho más”, prosiguió.



Publicidad

Después, indicó que un día, llegó su mejor amiga, Jhoanna Barrera, porque tenían un evento esa noche. Mientras estaban tomándose una cerveza, el actor se encontraba agitado, por lo cual, el médico dijo que era mejor llevarlo a una clínica de paliativos. Motivo por el cual cancelaron el plan que tenía y se quedaron con él, a quien le decían “gatito”.

Mira también: Murió Gustavo Angarita, actor de 'Bella Calamidades' y 'La Estrategia', a los 83 años

Publicidad

La ambulancia llegó unos minutos después y en ese momento murió. “Él tenía la costumbre de desaparecer. Muchas veces en sus obras de teatro él no esperaba el aplauso, él simplemente se iba y lo hizo exactamente igual”, añadió.

Tras esto, reveló que la ausencia de su padre no ha sido nada fácil. Y aseguró que con los pasos de los días, aprender a vivir sin él, ha sido uno de los mayores retos. Adicionalmente, indicó que su celular aún sigue sonando y mientras todo pasa, él lo sigue viendo en diferentes lugares de la casa, como en los cuadros.

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

