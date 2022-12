He llorado mucho a lo largo de mi carrera: Enrique Iglesias se confiesa

Desde que comenzara su aventura en la industria musical con tan solo 18 años, el cantante Enrique Iglesias ha encadenado una serie de éxitos que lo han erigido como uno de los artistas de mayor popularidad internacional. Sin embargo, su laureada trayectoria no ha evitado que el artista haya atravesado duros baches a lo largo de las últimas dos décadas.

"A lo mejor los momentos bajos no los he hecho muy obvios pero sí que los he tenido. Y los he tenido de verdad. Ha habido momentos en mi carrera en los que he llorado y en los que me he sentido hasta abandonado. Lo que me ocurre es que me fío mucho de mí mismo y me exijo muchísimo, y eso crea un nivel de presión que es difícil de controlar", reveló Enrique a la revista dominicana Santo Domingo Times.

Sufrir estos altibajos emocionales le ha servido para cultivar su lado más reflexivo y para aprender de sus experiencias tanto a nivel personal como profesional, ya que tan solo sus malas rachas le hacen consciente de la "realidad" que le rodea.

"He sacado discos que han sido auténticos fracasos. Si echas un vistazo a mi discografía, rápidamente te das cuenta de cuáles son. Pero de eso se aprende también. Yo creo que se aprende muchísimo más durante los momentos difíciles, porque ahí ves cómo reaccionas ante la presión. Cuando todo va bien, todo fluye. Cuando no, ves la realidad", apuntó el cantante al mismo medio.