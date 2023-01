Gloria Estefan no se arrepiente de haber estado únicamente con su marido Emilio

El currículum sentimental de Gloria Estefan se reduce única y exclusivamente a la relación sentimental que comenzó cuando era una adolescente con su marido Emilio, con quien se casó en 1978 y tiene dos hijos, Nayib y Emily.

"Lo gracioso en el caso de Gloria es que yo he sido su único novio, así que no ha probado nada más. ¡No conoce otra cosa!", bromeó el productor musical en el programa 'Watch What Happens Live'.

Sin embargo, Gloria está convencida de que su marido es el hombre perfecto para ella, así que no se arrepiente de no haber tenido más parejas sentimentales.

"Yo siempre le digo que no me hace falta probar una hamburguesa para saber que tengo un 'filet mignon' en casa", afirmó la cantante, que reveló además cuál es el secreto de su marido para conseguir que siga tan enamorada de él como el primer día: "Pero mírale, ¡es muy picante! Y me hace reír mucho".

La relación de Gloria y Emilio -que ya suman 36 años casados- comenzó cuando él todavía era su jefe como creador y componente del grupo Miami Sound Machine. El productor consiguió engañar a su ahora mujer para que le diera su primer beso mintiéndole diciéndole que era su cumpleaños para poder pedirle como regalo que le besara en la mejilla. "Me mintió y me dijo que era su cumpleaños, en aquella época era mi jefe. Me pidió que le diera un beso en la mejilla como regalo y entonces giró la cara", recordaba Gloria en una entrevista al programa 'TODAY'.