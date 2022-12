Fans de Kylie Jenner se hinchan los labios para copiar su físico

La joven Kylie Jenner ha echado mano de las redes sociales para pedir a todos sus seguidores que no se apunten al popular reto que se ha convertido en un fenómeno viral en Instagram bajo el nombre de "El Desafío de Kylie Jenner", que incita a los participantes a intentar emular sus carnosos labios recurriendo a métodos radicales.

"No estoy aquí para intentar animar a la gente y a las jóvenes a ser como yo o para que piensen que este es el aspecto que deberían tener. Lo que quiero es animar a la gente y a las jóvenes a que sean ellas mismas y a que no tengan miedo a experimentar con su imagen", escribió la estrella televisiva en su cuenta de Instagram.

Kylie no habría podido evitar sentirse "mortificada" tras descubrir que muchos de sus admiradores han llegado al extremo de colocar sus bocas en una botella y absorber después todo el aire para conseguir unos labios tan prominentes como los suyos gracias a la hinchazón.

"Kylie está asustada porque alguna gente esté intentando hincharse los labios para parecerse a ella. Esa no es su intención, no quiere ser la imagen de los labios carnosos y todo esto la entristece enormemente. Le gustaría poder hablar cara a cara con toda la gente que se ha apuntado al desafío para decirles que son hermosos tal y como son. Kylie no quiere crear tendencia con sus labios. Quiere que todo esto acabe porque cree sinceramente que la belleza viene de dentro", explicó una fuente a Hollywood Life.

