Exparticipante de A Otro Nivel cayó en las adicciones: dijo que su expareja la hizo perder a su bebé

Marisol Zapata, conocida como 'La Diva' y recordada por su participación en el reality musical A Otro Nivel, reveló los momentos más oscuros de su vida. La cantante contó que su expareja, Gabriel Ángel, la indujo al consumo de sustancias psicoactivas y que, en medio de una agresión, perdió a la bebé que estaba esperando.

A lo largo de su carrera, Marisol buscó incansablemente oportunidades en la música, pero estas no llegaron. Ante la frustración, tomó un camino que la llevó a las adicciones.

Entre lágrimas, recordó el episodio más doloroso de su vida: “Iba a tener una niña, ya tendría 4 o 5 años… Me cogió a patadas, golpes, puños y me tocó sacar un cuchillo para que me llevara a un hospital. Pero nunca lo demandé ni nada”. La violencia de su expareja no solo le arrebató a su bebé, sino que dejó en ella un trauma.

Además, reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de siete hombres, un suceso que marcó su vida para siempre. “Estaba llena de mordiscos, sangre, moretones y me dolía todo… Tengo puñaladas”, contó con la voz entrecortada. A pesar de todo, hoy lucha por reconstruirse.

