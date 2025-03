Resumen de capítulo La Red: Anamar está embarazada, Renzo confirma la noticia

En entrevista con La Red, Renzo dice que Anamar tendrá un bebé. Justo una semana después de que saliera a la luz la denuncia por violencia ella le envió una foto de una prueba de embarazo diciéndole que tenía síntomas.

Lee más: Renzo tiene un proceso legal contra Anamar y confiesa que le tenía miedo a la joven

Anamar le habría dicho a Renzo que no tendría al bebé, "Me dice que está embarazada y va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido", explica el modelo ante las cámaras de La Red.

Actualmente, Anamar está embarazada, pero Renzo exige una prueba de paternidad: "ella está embarazada, pero no sé si sea mío porque ella ha mentido, ha cometido errores y ha dejado incertidumbres", dice en la entrevista.

Publicidad

Mira también: Nelson Velásquez explica por qué no está en la cárcel y dice que “es una injusticia”

Por otro lado, Nelson Velásquez explicó la razón por la que no está en prisión y es que, aunque un fallo inicial y uno de segunda instancia ya se han emitido, el caso no está resuelto, ya que "existe una tercera instancia". En palabras de sus abogados, el recurso de casación sigue vigente, y confía en que el proceso pueda revertirse para esclarecer la verdad.

Publicidad

"Esperamos, confiando en todo lo que vamos a poner, que el recurso de casación, que esto se pueda revertir y se sepa la verdad de todo", declaró Velásquez, quien considera que todo el proceso es "una injusticia total".

El cantante también abordó el tema del dictamen que lo obliga a ir a prisión, aunque señaló que "se supone que es un delito que no tiene esa instancia de la cárcel". Actualmente, está en espera de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, tras interponer un recurso que le permite seguir luchando.

No te pierdas: Renzo explica cuándo inició su relación con Karen y dice por qué terminaron

Velásquez defendió su postura sobre los derechos de autor y uso de la marca, asegurando: "A ellos (Los Inquietos del Vallenato) no se les tenía que pedir ninguna autorización porque no son los autores de los temas".

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo .