Esta es la explicación de los comentarios de Lady Gaga sobre Madonna

Dos años después de que Madonna y Lady Gaga enterraran supuestamente el hacha de guerra con esa foto que compartieron en una fiesta posterior a la edición de 2015 de la Gala del Met -en ella también aparecía Katy Perry-, la segunda no ha dudado en reabrir viejas heridas al reprender en su más reciente documental, 'Gaga: Five Foot Two', a la reina del pop por la forma en que esta habría tratado de humillarla públicamente cinco años antes, cuando en medio de una entrevista reconoció que el tema 'Born This Way' (2011) de su joven heredera le resultaba demasiado parecida a su éxito 'Express Yourself' (1989).

Aunque la ambición rubia no se ha pronunciado de momento sobre el extracto de la grabación en el que la neoyorquina le echa en cara -en plena conversación con sus colaboradores- no haberle presentado directamente sus quejas y haber recurrido a los medios para iniciar una guerra frontal contra ella, el director del documental se ha encargado ahora de intentar apagar este nuevo fuego asegurando que Gaga estaba "medio bromeando" durante su momento de desahogo.

"Cuando le dice esto a la cámara, se nota que se está riendo y deja entrever que no lo está diciendo en serio, que medio bromeaba sobre el asunto. De hecho, justo después se nota que está matizando sus palabras con algo así como: 'No me puedo creer que haya dicho eso delante de la cámara'", ha manifestado Chris Moukarbel en conversación con 'Entertainment Tonight'.

De forma más concreta, y al margen de la intencionalidad de sus palabras, la protagonista del documental achacó a Madonna que no le "dijera a la cara" lo que pensaba de ella, traicionando de alguna forma su herencia italiana, y que optara por burlarse de ella ante una audiencia televisiva millonaria.

"Lo único que de verdad me molestó de ella es que, siendo yo italiana y de Nueva York [Madonna se crió en los suburbios de Detroit y se mudó a la ciudad de los rascacielos en 1979], estoy acostumbrada a que cuando tengo un problema con alguien, se lo voy a decir a la cara. Independientemente del respeto que la tengo como artista, jamás podré olvidar que no quisiera mirarme y decirme a la cara lo que fuera", confiesa Gaga en el polémico fragmento.

Como ya adelantó la autora de 'Bad Romance' al revelar que la cinta proyectaría su lado más íntimo y vulnerable al tiempo que documentaba el proceso de grabación de su disco más personal hasta la fecha 'Joanne', cuya gira mundial ha tenido que posponer de forma indefinida por la combinación de problemas físicos y emocionales que le aquejan desde hace años, el responsable del filme ha explicado también que la artista no ha llegado a ver el montaje final del mismo, dándole así total libertad creativa, pero que sí han contado con su permiso explícito a la hora de mostrar algunas imágenes excesivamente "sensibles".

"Como no quiso ver el documental una vez finalizado y no tuvimos que negociar en absoluto qué escenas podíamos introducir y cuáles no -tampoco recibimos ningún tipo de instrucción por su parte-, al final decidí enseñarle algunas secuencias de las que pensamos que eran especialmente sensibles, para conocer su opinión al respecto", ha expresado en la misma entrevista.

