Escándalo: Justin Bieber podría pagar un año en prisión

El cantante Justin Bieber ha sido acusado por un tribunal argentino de haber ordenado a sus guardaespaldas atacar a un fotógrafo apostado a las puertas de un lo cal nocturno de Buenos Aires, en un suceso ocurrido el año pasado. De no presentarse ante el juez, el artista ya ha sido advertido de que podría ser arrestado o enfrentarse a una extradición.

Este jueves el juez Facundo Cubas pidió a la Interpol que utilizara todos "los medios necesarios" para informar al cantante de que dispone de 60 días para presentarse en el juzgado de Argentina que le reclama, según informó el New York Post.

El fotógrafo Diego Pesoa asegura que el canadiense mandó a su personal perseguirle y golpearle el pasado 9 de noviembre de 2013, cuando se encontraba en el exterior del club INK.

"Estaba esperando a que Justin Bieber saliera para poder sacarle una foto cuando un guardaespaldas intentó quitarme la cámara. Comenzó a correr detrás de mí y al rato me golpeó en la cabeza, para después patearme en el estómago cuando estaba tendido en el suelo. Cuando traté de salir corriendo me di cuenta de que en vez de un solo guardaespaldas había siete u ocho detrás de mí. Tenía cortes en todo el brazo y contusiones en el estómago, y me dolía la cabeza", explicaba Pesoa en aquel entonces.

Si es encontrado culpable de causar heridas leves, Justin podría enfrentarse hasta a un año de prisión.

Por: Bang Showbiz