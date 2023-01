Entre risas y nostalgia, exparticipantes del Desafío The Box recordaron anécdotas de la competencia

En medio de una transmisión en vivo de La Red , seis exparticipantes del Desafío The Box compartieron algunas anécdotas que vivieron en la competencia, pero que quizá se escaparon de las cámaras, como es el caso de los pensamientos que tenían cada vez que perdían una prueba o la relación que sostuvieron con sus compañeros de equipo.

Una de las preguntas que más causó revuelo, fue sobre el rendimiento que tuvieron en el programa. Juan David expresó el descontento que sintió cuando se enfrentó al Box Azul, ya que considera que no tuvo la oportunidad de demostrar que el agua era precisamente su fuerte.

Karol , por su parte, recordó con precisión el momento en el que fue seleccionada para el equipo Gamma, más específicamente cuando se encontró con una conocida, quien fue crucial para que ingresara al equipo naranja, en donde tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades físicas.

En la entrevista también estuvo presente ' Gago ', quien había tenido la oportunidad de hacer parte de los súper humanos en el Desafío del 2017. Durante el Facebook Live aseguró que se siente satisfecho con el papel que desempeñó, ya que tuvo la oportunidad de orientar a sus compañeros para que dieran lo mejor de sí en las pruebas.

Incluso, hubo quienes decidieron pronosticar un poco sobre los finalistas del Desafío The Box. "Yo siempre he pensado y, lo he dicho, es que la persona que se debe ganar el desafío a veces ni siquiera es la más fuerte, sino la que realmente más lo necesita, porque hay personas que tienen más necesidades que otras", comentó ' Tatica ' en la plataforma.

