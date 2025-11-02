Defensa de Jhonier Leal expone más detalles en caso Mauricio Leal: “Será el talón de Aquiles"

En La Red empezaron con un caso que llamó la atención de los colombianos, la muerte del estilista, Mauricio Leal y de Marleny Hernández. Es de destacar que, el proceso judicial actualmente se encuentra abierto, porque aun las autoridades están investigando todo lo que ocurrió.

Qué ha pasado en el caso de Jhonier Leal

Precisamente, las dos partes del caso, tanto la defensa de Jhonier Leal como la de Carlos Andrés, hermano de él y de Mauricio, hablan en detalle de esto y de lo que se vendría para darle continuidad la investigación. El 14 de junio de 2024 Jhonier Leal fue condenado a 55 años de prisión, por la muerte de su hermano y de su mamá. Sin embargo, 17 meses después de aquella sentencia de primera instancia, el proceso judicial sigue en curso y aún no ha llegado una decisión definitiva.



En esta ocasión, Julieth Velásquez, abogada Jhonier, y Erika Sanguinetti, defensa de Carlos Andrés Leal, hermano de Mauricio, son las que están al frente de la situación y ambas tienen posturas opuestas al fallo. Hablaron de los videos, que faltan por esclarecer, porque la Fiscalía dice que no tenía conocimiento de esos clips.

Según indica Sanguinetti, el producto audiovisual que ella conocía tenía alrededor de 20 segundos, pero el otro era de 40 segundos, por lo cual, aún no entienden qué ocurrió. Además, otra de las contradicciones, es que Jhonier Leal, firmó un preacuerdo con la Fiscalía aceptando cargos, pero posteriormente se retractó de dicha decisión.



“Hay cosas que no son negociables en la vida. Para Jhonier Leal no es negociable la manera en la que se le coaccionó a él. Posteriormente, él hace un análisis y dice que tiene unos hijos, una esposa, e independiente del precio, yo no voy a aceptar algo que no hice”, agregó Velásquez.

Asimismo, habló que le apuntarán a todo lo que tiene que ver con falta de garantías, que ha sido su bandera desde el momento cero. “Nosotros siempre hemos sido insistentes, en que este caso se llevó de manera muy apresurada. De parte de la Fiscalía uno de los casos más mediatizados y eso fue malo para el proceso. Cuando el señor Jhonier no tenía los recursos para todo el tema, y eso flagela las garantías procesales de él”, agregó.

Por otra parte, Erika menciona que le parece “descarado” que pelea por no declararse indigno para poder tener alguna posibilidad económica dentro del proceso que se adelanta de los bienes.

