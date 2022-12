¿Compraría un libro de selfies de Kim Kardashian?

La nueva aventura empresarial de Kim Kardashian tiene forma de libro. La estrella de la televisión estadounidense lanzará una obra titulada 'Selfish', que incluirá una serie de sus mejores selfies. El libro saldrá a la venta en abril de 2015 a un precio de 19,95 dólares.

Kim comenzó a tomarse fotografías durante un viaje a Tailandia con su familia con la intención de crear un libro "sexy" para su marido, pero quedó tan encantada con el resultado que decidió que sería un gran producto en su, ya de por sí extensa, línea de productos que incluye ropa, productos de belleza y aplicaciones móviles.

"Quedaron tan bien, que al final tuvimos la idea del libro, un libro de selfies. Así que habrá muchos superpicantes. Y me refiero a que todas las chicas se hacen fotos de su trasero en el espejo. Igual comparto algunos de esos", contó en su reality 'Keeping Up with the Kardashians'.

Para asegurar esta aventura editorial fue la que le llevó a contratar un 'experto en selfies', para salir siempre "perfecta".

"Kim quiere que cada una de sus fotos sea una obra de arte que consiga millones de 'me gusta', por lo que su editor de selfies está encargado de hacer que Kim aparezca siempre perfecta", contaba recientemente una fuente a la revista Grazia.