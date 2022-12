¿Cómo será la boda de Sofía Vergara?

Si hace unos meses la atractiva intérprete desvelaba sus deseos de contraer matrimonio con su actual pareja, el empresario estadounidense Nick Loeb, en la actualidad Sofía sigue sin tener claro el tipo de ceremonia que finalmente celebrará.



Sus dudas radican fundamentalmente en la envergadura de la celebración, algo que le preocupa especialmente ya que por su paso a la cuarentena --el pasado año-- celebró una fastuosa fiesta que ahora podría competir con la feliz cita ante el altar.

"Di una fiesta tan monumental por mi 40 cumpleaños que ahora o hago algo más grande o algo mucho mejor. ¡No puedo quedarme en un término medio ni hacer lo mismo!", admitió en una entrevista con el presentador Mario López para Extra.

Puede que la solución para la boda sea precisamente hacer, según la indecisa colombiana, todo lo contrario: celebrar una ceremonia más pequeña y discreta. De cualquier forma, Sofía no tiene prisas por sellar su compromiso con su pareja.

"Me lo estoy tomando con calma, el tiempo no me agobia. Pero creo que al final haré algo pequeño, algo más íntimo como lo que hicieron mi hijo y mi madre, y ya está", desveló.

Estas declaraciones siguen la línea de lo dicho por la actriz anteriormente, quien ya hace unos meses expresaba su poca prisa por protagonizar el evento que tan expectantes tiene a sus fans.

"Él ya estuvo casado y celebró una gran boda y yo también me casé con una celebración enorme. Así que sí, haremos algo, pero no tenemos prisa", se sinceraba el pasado mes de junio en una entrevista a la revista Cosmopolitan.

Que no vayan a sellar su enlace en un futuro cercano no impide a la pareja disfrutar de una envidiable relación, tal como se pudo ver durante sus últimas vacaciones en Míkonos, donde ambos derrocharon pasión ante la atenta mirada de los paparazzi.

Además de contraer matrimonio, Nick siempre ha manifestado su voluntad de tener hijos, algo con lo que coincide Sofía -quien ya tiene un hijo de 21 años, Manolo. Aunque la frenética actividad laboral de la guapa intérprete esté siendo una de las principales razones por las que todavía no han tenido un hijo, Sofía no descarta tenerlo pronto.

"Tuve cáncer de tiroides y un montón de radiación. No quiero esperar para siempre pero por el momento no, todavía no vamos a tener un bebé. Además tengo muchísimo trabajo encima actualmente", comentaba a la publicación femenina.

Por: Bang Showbiz