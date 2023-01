Chico sensible: Harry Styles se emocionó en su debut como actor en 'Dunkerque'

Además de cantante, actor y rompecorazones, ahora las fans de Harry Styles podrán ver a su ídolo como un chico sensible al que se le escapa alguna que otra lágrima en el cine, humanizando todavía más la construcción que tienen de él. El joven artista ha confesado que la emoción se apoderó de él durante la presentación de su debut cinematográfico, el filme bélico 'Dunkerque' dirigido por Christopher Nolan, pese a que no está del todo seguro si es 'apropiado' llorar viendo tu propia película.

"La primera vez que la vi, como no había visto nada ni sabía cómo había desarrollado la narrativa, me centré más en la historia. Pero cuando la vi en la premiere de Londres me emocioné un par de veces. Hubo unos momentos muy emotivos pero no sabía si era apropiado llorar en una película en la que salgo yo, pero sí, fue muy emotivo. Es una experiencia muy personal, incluso cuando estás viéndola en un cine lleno de gente, es como si estuvieras viéndola solo", ha relatado al presentador Nick Grimshaw en el programa de radio de la BBC Breakfast Show.

El intérprete de 'Sign of the Times' no puede reprimir la eterna gratitud que siente hacia el realizador por haberle dado su primer gran oportunidad en una película de tan espectaculares características, en la cual comparte créditos con actores de la talla de Tom Hardy y Cillian Murphy.

"Entrar al set de rodaje fue abrumador. Tú tienes una imagen preconcebida de algo así, pero cuando lo ves, es una locura. Y estaba fascinado con Christopher Nolan todo el tiempo que pasamos rodando. También me daba un poco de miedo", se ha sincerado en el espacio radiofónico.

En cuanto a si sus compañeros de la boyband One Direction -Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson- se han interesado por su inmersión en el mundo del cine, el británico, tan discreto como siempre, se ha limitado a contestar con un escueto 'sí', dando a entender así que efectivamente le habían felicitado por haber cumplido su sueño de ser actor.

