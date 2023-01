¿Casi amor? Jessica Chastain admira profundamente a Kim Kardashian

Con 112 millones de seguidores en Instagram y una media de 3 millones de 'me gusta' en sus publicaciones, Kim Kardashian es sin duda una de las personas más admiradas del mundo. Hasta ahora se desconocía, sin embargo, que, entre sus fans más incondicionales, la empresaria y estrella de la televisión cuenta con la actriz Jessica Chastain, quien atribuye su éxito sin precedentes a su mente prodigiosa.

"Se puede ver perfectamente que es una persona muy inteligente y que va aprendiendo a tomar las riendas de su vida. A ver, ya las tiene, pero me refiero especialmente en relación con los medios de comunicación y la sociedad en general", ha afirmado la protagonista de 'La noche más oscura' al portal The Hollywood Reporter.

La intérprete nacida en Sacramento también ha tenido palabras de elogio para las hermanas y la madre de Kim -todas ellas protagonistas del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians'-, a quienes ha calificado como "las mujeres más poderosas de nuestra sociedad". Con estas declaraciones, la californiana ha querido defender una vez más una de las causas que le toca más de cerca: el feminismo, pero tampoco ha dejado pasar la oportunidad de reivindicar la igualdad que debe existir también entre mujeres.

"Sabía que las mujeres de color cobraban menos que las actrices caucásicas. Lo que no sabía es que alguien del nivel de Octavia [Spencer], que tiene un Óscar y dos nominaciones al Óscar, cobraba mucho menos. Cuando me dijo lo que ganaba, no me lo podía creer, no me entraba en la cabeza. Lo juro por Dios. Me importa más lo que gana Octavia que lo que cobro yo", ha compartido Jessica en la misma entrevista para reivindicar la paridad salarial en Hollywood.

