Cantante que estuvo en tarima con Luis Alfonso le pidió matrimonio a su novia ante las cámaras

Este fin de semana se llevó a cabo el concierto de Luis Alfonso en Bogotá. Él se presentó junto a Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, entre otros. Además, también llegó Hugo Cuéllar, quien cumplió el sueño de estar en la tarima con el 'Señorazo'.

Propuesta de matrimonio en concierto de Luis Alfonso

En La Red mostraron desde el momento en el que el artista se subió a la tarima y cómo fue interpretar ‘Cuánto vale’ con el 'contentoso'. Todo esto, mientras su novia Francy Medina y su hija lo estaban acompañando desde el público. Él reveló que fue una sensación inexplicable estar arriba con Luis Alfonso. Su familia expresó que querían llorar por verlo cumplir lo que tanto había anhelado.



