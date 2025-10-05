En vivo
Gol Caracol Mundial Sub 20 Nigeria vs Colombia
Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA VS NIGERIA
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Cantante que estuvo en tarima con Luis Alfonso le pidió matrimonio a su novia ante las cámaras

Cantante que estuvo en tarima con Luis Alfonso le pidió matrimonio a su novia ante las cámaras

Luis Alfonso y Hugo Cuéllar interpretaron el tema ‘Cuánto vale’, mientras su hija y su esposa Francy Medina lo acompañaban desde público. Tras esto, él artista reveló que se sintió muy feliz de estar al lado del ‘contentoso’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad