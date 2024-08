Camila revela que quería ponerle el chaleco a Natalia en el Desafío: "era la menos buena"

Durante las Preguntas a Muerte, uno de los fanáticos del Desafío les preguntó a Santi y a Camila sobre el por qué decidieron ponerles el chaleco a Darlyn y Sensei, por lo cual se ven con opiniones divididas.

Santi es el primero en dar respuesta, exaltando lo que se pudo ver en pantalla: "yo a los chicos se los planteé y les dije que aquí no hay rival bueno o malo, en esa instancia todos éramos grandes competidores".

Con diferencia a su compañero, Camila da el nombre de los que eran sus sentenciados: "yo sí prefería enchalecar a Natalia y a Be, pues yo veía más posibilidad de que ella se quedara por ahí en una que otra cosa, aunque ella también sorprende, uno nunca sabe, pero sentía que era la menos buena de todas".

Mira estas Preguntas a Muerte completas:

Santi responde si fue culpable de que Alpha bajara bandera en el Desafío

Dickson y Santi fueron los elegidos para representar a Alpha en el Desafío de Capitanes; sin embargo, no lograron cumplir con mantener la bandera en pie.

Santi, el más reciente eliminado del Desafío 2024, se pronuncia sobre los momentos más polémicos que vivió en La Ciudadela del programa, tal fue el caso de cuando representó junto a Dickson a la casa Alpha.

Pese a que estaba muy emocionado por su participación en esta importante prueba, Santi no logró darle el triunfo a su equipo lo que dio mucho de qué hablar entre los integrantes de la casa morada.

Al respecto, el Súper Humano señala: “Alpha hubiera sobrevivido si no le hubieran quitado los diez minutos de penalización, estoy completamente seguro (...) Llegamos tarde porque no estábamos preparados para nombrar a otro capitán del que ya habíamos acordado”, expresa.

¿Fue a ganar el Desafío y solo logró ser ‘El novio de Colombia’? Esto dice Santi

En más de una oportunidad, Santi fue criticado en el Desafío por su desempeño en el terreno de juego; por eso, responde en Preguntas a Muerte cómo se siente de no haber llegado a la final.

Ganar el Desafío es el objetivo de todos los participantes que se presentan al exitoso programa de Caracol Televisión. Luego de su salida de La Ciudadela, Santi revela cómo se siente de no haber logrado cumplir con su objetivo de llegar a la gran final.

De acuerdo lo dijo la mismísima Andrea Serna durante su despedida, Santi es considerado como ‘El novio de Colombia’, título que ha recibido con mucho cariño.

“Vine al Desafío a ganarlo. No lo logré porque no se me dieron las pruebas sobre todo las de aire, me costaron mucho y la última Muerte también. Nunca había practicado o hecho una disciplina que tuviera que ver con obstáculos así”, señala.