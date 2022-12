Ariana Grande 'tiembla' ante la idea de cortarse el pelo

La joven cantante Ariana Grande está tan acostumbrada a lucir el característico semirecogido con el que suele peinar su melena que se echa a "temblar" ante la sola idea de cortarse el pelo en un estilo más moderno.

"¡Nunca! En la vida. Me da tanto miedo... La sola idea de cortármelo hace que me eche a temblar", confesó la estrella del pop a la revista Now.

El pelo de Ariana siempre ha sido una de sus grandes señas de identidad, sobre todo en los inicios de su carrera, cuando saltó a la fama gracias a su papel de Cat en la serie 'Victorious' y su spin-off 'Sam & Cat', una etapa durante la que la vitalidad de su larga melena se resintió duramente.

"Pasó una eternidad hasta que me volvió a crecer el pelo después de que se me rompiera y se me dañara en 'Victorious' porque tenía que teñírmelo de rojo todo el tiempo. Hasta ahora no había recuperado mi pelo al cien por cien y por fin he podido dejar de llevar tantas extensiones como llevaba antes", añadió.

Sin embargo, su característica forma de peinarse también le ha hecho recibir numerosas críticas por resultar demasiado infantil, algo que a la joven no le preocupa lo más mínimo.

"Es raro porque la única razón detrás de mi semicoleta es que me mantiene el pelo fuera de la cara. Pero aprecio [que se haya hecho famosa], especialmente porque al principio me criticaron mucho por ella. La gente decía: '¿Por qué no se deshace de ese maldito peinado?'. Y no podía evitar pensar: 'Pues porque es práctico y porque espero que mi pelo no sea lo más importante de mí", concluyó.