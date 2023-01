¿Alerta de drogas? Autoridades aduaneras registran el jet privado de Kim Kardashian

A su regreso de Costa Rica tras pasar unas agradables vacaciones en familia, la estrella televisiva Kim Kardashian se llevó una pequeña sorpresa al aterrizar el suelo estadounidense, ya que el jet privado al bordo del que viajaba junto a sus hermanas Kourtney, Khloé y Kylie fue detenido por los agentes de inmigración y aduanas, quienes registraron minuciosamente el interior en busca de cualquier indicio sospechoso.

Según informa el periódico The Sun, las tres celebridades fueron vistas descendiendo por las escalerillas del avión tras hablar brevemente con uno de los oficiales, para permitir que las autoridades realizaran su trabajo sin ningún obstáculo.

La búsqueda llevada a cabo en el jet del popular clan se ha producido después de que un decreto del presidente Donald Trump endureciera considerablemente la política de fronteras e inmigración, prohibiendo por ejemplo la entrada al país de los ciudadanos originarios de siete países musulmanes.

Quienes no se encontraban acompañando a las cuatro hermanas en el viaje de vuelta eran Rob Kardashian y Scott Disick. El primero ni siquiera habría sido invitado a acompañarlas en su escapada debido a la tensa relación que mantiene desde hace ya años con el resto de su familiares, y que ni siquiera la llegada al mundo de su primera hija habría podido solucionar. Por su parte, el padre de los tres hijos de Kourtney habría abandonado antes de tiempo el idílico enclave en que se alojaba la familia tras protagonizar supuestamente una fuerte discusión con su exsuegra y excuñada -Kris Jenner y la mujer de Kanye West- debido a que Scott invitó a una mujer al complejo hotelero en que se alojaba la familia mientras filmaban nuevos episodios del reality 'Keeping Up with the Kardashians'.

Por: Bang Showbiz