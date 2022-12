A Selena Gomez le gusta visitar casas embrujadas

La actriz y cantante Selena Gomez admite que visitar casas embrujadas en cualquier parte del mundo es una de sus aficiones favoritas, aunque sigue guardándole respeto a estos lugares, sobre todo desde que vivió una experiencia aterradora en un hospital abandonado.

"Me gusta pasar miedo y entrar en casas siniestras. Aunque una vez fui a un hospital abandonado y fue una experiencia escalofriante. Tendríamos que haber ido con chicos porque todas éramos chicas, una decisión absurda ahora que lo pienso. Estuvimos en una habitación en silencio durante poco más de un minuto y escuchamos cosas; no sé si alguien estaba gastándonos una broma pero las historias que nos contaron sobre el hospital me pusieron los pelos de punta", comentó la intérprete a la emisora de radio británica KISS FM.

Sin embargo, la artista de 21 años no es la única aficionada a los sucesos paranormales. La también popular cantante Miley Cyrus aseguraba recientemente que en 2009 mantuvo contacto visual con un fantasma en su propio domicilio.

"Fue terrorífico. Un día me estaba dando una ducha y me pareció ver un niño pequeño en el lavabo mirándome, y me asusté. Puede que esté loca, pero la noche siguiente juro que el mismo niño estaba ahí. Me tuve que mudar y no pienso volver a esa casa en mi vida", confesaba recientemente la estadounidense a la edición británica de la revista ELLE.

El contacto con lo paranormal parece ser una moda entre las estrellas, ya que personalidades como Demi Lovato, Matthew McConaughey o Ryan Gosling también han confesado en alguna ocasión haber contactado con 'el más allá'.



Por: Bang Showbiz