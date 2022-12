A Harry Styles de One Direction le encanta el estilo de Jennifer Lawrence

El cantante de One Direction Harry Styles reconoce que le encantan todos los estilismos que Jennifer Lawrence escoge para sus apariciones públicas, ya que siempre logra dejarlo sin palabras independientemente del vestido que luzca porque logra estar estupenda con muy poco esfuerzo.

"A veces ves chicas bien vestidas que son incapaces de caminar sobre tacones. Jennifer siempre viste genial. Me encanta cómo va a todos los eventos", confesó el intérprete al diario The Sun.

Publicidad

Esta no es la primera vez que Harry Styles destaca la forma de vestir o la belleza de alguna estrella, ya que recientemente no tuvo reparos en confesar que estaba completamente fascinado por el atractivo de la modelo Rosie Huntington-Whiteley .

"Rosie es la mujer más guapa del mundo. Es genial y encantadora", declaraba Harry al diario Daily Mirror.

Una apreciación que también comparte su compañero Liam Payne, quien confesó haberse quedado anonadado con el angelical rostro de la modelo cuando posó junto a ella para la edición estadounidense de la revista Glamour.

"No soy el mejor a la hora de hablar con las mujeres, pero cuando tienes delante a alguien como Rosie, todavía es más difícil. No sabía qué decir, así que me quedé quieto y traté de ser agradable", reveló.

Más noticias sobre el integrante de One Direction:

Publicidad

Harry Styles hace ejercicio en la noche porque se siente solo

Cara Delevingne no es fiel a Harry Styles de One Direction

Harry Styles de One Direction cambia de tatuador

Harry Styles de One Direction se deja llevar por su afición a los casinos

Harry Styles de One Direction aviva los rumores sobre su homosexualidad

Harry Styles sufrió pánico escénico en la boda de su madre

"Ya es tiempo de que Miley Cyrus salga de su cascarón": One Direction

Por: Bang Showbiz