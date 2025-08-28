Actualizado: agosto 28, 2025 10:51 p. m.
Caracol TV La luz de mi vida Capítulos Capítulo 51 La luz de mi vida: Dila se lanza al vacío con Elif, pero una de ellas no aparece
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Cuando Elif se da cuenta de que Günes no está, Dila la llama y le dice que le tiene algo preparado para ella. Cuando llega al lugar, intenta lanzarse al vacío con la pequeña, pero la esposa de Firat logra salvarla; sin embargo, las dos mujeres resultan en el mar.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.