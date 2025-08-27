Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La luz de mi vida  / Capítulos  / Capítulo 50 La luz de mi vida: Firat enfrenta a Sude al enterarse de que es traidora en la empresa

Capítulo 50 La luz de mi vida: Firat enfrenta a Sude al enterarse de que es traidora en la empresa

Sude llega en la noche a la oficina con la intención de tomar archivos confidenciales, para su sorpresa, Firat estaba esperándola, sabiendo que ella es la impostora gracias a ciertas grabaciones.