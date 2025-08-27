Capítulo 50 La luz de mi vida: Firat enfrenta a Sude al enterarse de que es traidora en la empresa

Por otro lado, Elif y Fulya espían a su jefa, pero lo único que ven, es un encuentro entre ella y una señora de mayor edad. A raíz de esto, ellas deciden idear un nuevo plan para el siguiente día, con la intención de cuidar a Firat y su entorno.

No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.

