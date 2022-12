Thalia D'Gola y Santiago Cruz fusionan la pasión y el sentimiento con un bolero en el que bailan

Este mentor confiesa la felicidad que le da tener a una artista como ella en su Selección, no obstante, ella toma primero la palabra y quiere exaltarle el agradecimiento que tiene hacia él por haberla hecho parte de su equipo ya que sabe que con él podrá sacar a relucir ese lado romántico y pasional que ella considera que también tiene.

A su vez, él asegura que también disfruta que ella aporte toda esa cubanidad y gran sonrisa que la caracterizan, por lo que después le hace unas preguntas cortas con las que quiere conocer un poco más de sus preferencias.

Te puede interesar: Carlos Calero nombró a los mentores que lo llevaron más allá de las estrellas

Publicidad

Ante esto, en medio de risas, el mentor le confiesa que a él le cuesta mucho bailar, ya que siente que su cerebro no conecta con sus piernas y no le da las indicaciones necesarias para evitar pisar a su pareja.

Entre otras de las curiosidades, él le recalca que sabe sobre la gran influencia que tienen en su carrera tanto su hermano como su padre, razón por la que decide que en esta Prueba hagan una canción con la cual van a viajar juntos.

Conoce más: Los mentores eligieron cuál es la canción de su repertorio que más les descarga emociones

"Esa canción me fascina, me encanta, pues por el hecho de la tierra de donde sale el bolero así directo del corazón", responde esta cantante. Aunque su mentor revela que no está preparado para esta presentación, ella deja en claro que está dispuesta a entregarlo todo.

Una vez en el escenario, este dúo demuestra la gran capacidad vocal que tienen al interpretar una canción muy exigente, en la que el son cubano hace lo suyo al encantar a quienes los están escuchando.

Publicidad