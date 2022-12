El Equipo Maía conoce el Campamento Musical, pero descubre una mala noticia

Con una actitud llena de energía, tal y como es su escencia, Maía les da la bienvenida a los integrantes de su equipo al Campamento Musical, el cual les genera bastante sorpresa, principalmente por las cosas que ven en ella.

"Ojo, ver y no tocar, apenas se los estoy presentando, ya tendrán tiempo", es lo primero que esta mentora le dice a cada uno de los miembros que están entrando a este cautivante lugar.

Tras esto, la cantante les muestra a todos el bar, la zona de entretenimiento (en la cual hay varios juegos), la cocina, el comedor, al zona húmeda y la gran pantalla, esta última también tiene la función de mostrarles las presentaciones de sus otros compañeros en vivo y en directo.

Laura Azul no puede contener la felicidad y las expectativas que tiene frente a lo que será la convivencia durante la competencia, por lo que exalta que las zonas comunes son aquellas que más le gustan dado que puede interactuar con todos los que estén en el Campamento Musical.

Por otra parte, Oropesa destaca la amplitud de este lugar, ya que esto aporta al proceso creativo de los artistas. Mientras que María Nelfi, siendo una de las más atendidas por sus compañeros, afirma que este "es un sueño hecho realidad".

Finalmente, Maía les muestra su cuartel, ese espacio destinado únicamente para este equipo: "aquí vamos a trabajar las canciones, esto es para que los demás no sepan lo que están trabajando, para que la selección Maía esté tranquila". Sin embargo, no todo es felicidad, pues la mentora les pide que cuenten cuántas camas hay, ante lo cual se llevan una no tan grata sorpresa.

