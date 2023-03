La Descarga: Keyla le dice a Breiner que tiene un retraso y le pide ayuda a Marbelle

Luego de haber visto las presentaciones de Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle en La Descarga, el templo de la música, con sus respectivos elegidos para competir por 25 millones de pesos, Keyla se roba la atención durante el capítulo, pues le revela a Breiner Gaster, su pareja sentimental en el Campamento Musical, que desde hace aproximadamente 15 días tiene un retraso en su periodo, por lo que teme que esté embarazada.

Adicionalmente, le cuenta que no había querido decirle nada debido a que necesitaba estar segura. Según se puede ver durante la transmisión, la primera persona en saberlo es Marbelle, mentora de la Selección Morada, quien parece un poco sorprendida ante la noticia; sin embargo, se apresura a señalar que saldrá del recinto para buscar una prueba de embarazo y así ambas podrán despejar cualquier duda lo más rápido posible.

"Estoy un poquito preocupada No, un poquito no, mucho porque tengo un retraso muy grande. Yo creo que necesito una prueba de embarazo (...) Pues como tú siempre estas tan pendiente de nosotras yo dije, ¿a quién más le puedo pedir una prueba de embarazo? Me he sentido rara, he tenido muchos dolores de cabeza, mucho sueño, me la paso durmiendo", señala la joven de 19 años en medio del capítulo.

Breiner, por su parte, asegura que él estaría feliz; sin embargo, señala que lo que verdaderamente lo hace pensar de más es el hecho de que ella todavía está muy joven y tiene todo un futuro por delante. A esto se le suma el hecho de cómo va a reaccionar su familia en caso de que el examen arroje un resultado positivo



¿La prueba de embarazo arroja positivo o negativo?

Marbelle llega al Campamento Musical con dos pruebas, de manera que se apresura a explicarle a la participante cómo debe hacer el proceso. Fuera del baño de mujeres, Dareska alcanza a escuchar lo que está sucediendo, de manera que le pregunta a Stefany si ha notado últimamente a Keyla un poco enferma.

Publicidad

"En el baño se quedó hablando con Marbelle, ¿cierto? No alcancé a escuchar bien, pero entendí más o menos algo como de eso y me quedé preocupada porque pues ella está muy joven", menciona.

Finalmente, la artista le comenta a su novio que se hizo dos pruebas y que ambas salieron negativas, así que todo está bajo control.