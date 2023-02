Gusi debe dar a conocer un veredicto con el cual deja casi que sometido a uno de sus participantes

Nuevamente, Gusi tiene la batuta de cerrar un nuevo ciclo en La Descarga , por lo que se había comprometido a seleccionar cinco participantes que lo dieran todo en el disco para maravillar a todos los que los escucharan, una tarea con la cual sus pupilos se sintieron comprometidos y asumieron el reto de lograrlo.

Todo esto lo podemos ver reflejado en el escenario, pues El Puma Vallenato, Jenny Ramírez, Franko, Byordi y Mr. Steve se encargan de poner a vibrar, pero también de emocionar a los mentores con sus interpretaciones.

Te puede interesar: ¿Qué tanto se conocen Jessica Cediel y Carlos Calero? Los dos se le midieron a una dinámica

Sin embargo, es inevitable darle la despedida a uno de los participantes, pues las reglas del juego hacen que los mentores tengan que elegir a uno de ellos, ya sea como una elección estratégica o como algo de merecimiento.

Antes de escuchar el nombre del cual nadie quiere saber, Gusi tiene la complicada tarea de seleccionar a uno de sus participantes para que sea el protegido y puedan competir como dúo por el voto de los colombianos y ganar dinero para todo el equipo.

Conoce más: “Uno puede ser cambiante” Maía reveló cómo su estilo refleja su versatilidad

Publicidad

Tras esto, uno de los cuatro pupilos que están a la espera de no escuchar su nombre se preocupa porque considera que es quien está más en riesgo, principalmente porque durante su presentación sintió una mala vibra en su contra y cree que este es el momento en el que pagará algunos de sus errores en el pasado durante la competencia.

No obstante, ninguno de los demás tiene un cupo asegurado dentro del concurso musical, por lo que escuchan las palabras alentadoras de su mentor, quien no quiere despedir a ninguno de ellos, pues siente que les ha tomado un gran afecto y es testigo de su trabajo y talento.

Lee también: ¿A qué se dedicaría Katta Kastaño si no fuera cantante?

Luego de que los mentores dan a conocer a su eliminado del equipo Gusi de este ciclo, algunos miembros del Campamento Musical no pueden ocultar su tristeza, pues no estaban preparados para que este compañero abandonara la competencia.

Publicidad

El pupilo de la Selección Azul, quien acepta el veredicto, se despide rápidamente de los demás cantantes, motivo por el que no puede despedirse de todos y esto genera algunos vacíos entre quienes se quedan.