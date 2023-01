¿Qué pasó con Jair Santrich? El cantante confesó lo duro que fue su camino tras ganar A Otro Nivel

Jair Santrich es, sin duda, uno de los concursantes de las producciones de Caracol Televisión que más recuerdan los televidentes. Se convirtió en el ganador de A Otro Nivel hace varios años, sin embargo, después de que esto sucedió desapareció por un tiempo.

La pregunta más frecuente era qué había pasado con el cantante y ahora es él quien explica lo dura que fue su vida después del triunfo. “Intentaron apagar mi luz, apagar mi voz”, comentó en Descárgate Aquí.

Aseguró que ganar fue un sueño hecho realidad y por ello siempre estuvo muy agradecido con Colombia. Justo al salir siguió trabajando e impulsando su música, no obstante, se encontró con un gran obstáculo.

“La verdad es que hubo personas que me cerraron las puertas, que no quisieron apoyar mi talento, me hicieron mucho daño”, declaró.

Aunque también dijo que esto es algo que ya superó, lo cierto es que fue un proceso muy largo y complicado, su vida se apagó por cinco meses “apagaron a un artista que no merecía apagarse”. Fueron cinco meses en los que Jair no dormía bien, no salía de su habitación, podía durar días sin bañarse.

“Casi no me gusta acordarme de eso porque ha sido lo más bajo que he caído y creo que es lo más bajo que un ser humano puede caer, declararse muerto en vida”, confesó.

En ese tiempo, una de las cosas más duras es que su hija se acercaba a él, mientras que no podía ni levantarse de su cama.

El cantante tiene una respuesta concisa sobre qué pasó con él y cómo va en este momento “A Jair le hicieron daño, le cerraron muchas puertas, pero hoy soy un nuevo Jair, agradecido con la vida, con esta oportunidad”.

Tiene claro que va a brillar más que nunca, antes de entrar a La Descarga el cantante se hizo un tatuaje con la palabra “iluminado”, esto es lo que significa su nombre y es así como recuerda que su luz no se puede apagar.

Seguirá cantando, es una promesa que le hizo a su hija y a todas las personas que han confiado en él desde A Otro Nivel. A quienes intentaron apagar su voz les dice que los perdona y los invita a actuar bien, es por eso que seguirá brillando en el escenario.