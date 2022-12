Adry 'La Fantástica' y Gusi lloran al expresar su amor por la música del caribe

Gusi recibe a su participante para explicarle de lo que trata esta nueva etapa y preguntarle por su gaita y cuáles otros instrumentos toca para acompañar sus presentaciones.

“Me gusta mucho la percusión en general, y la guitarra que me acompaña para crear música. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que tomé la gaita y pensaba que al aire no me alcanzaba y armaba escándalos”, responde Adry, entre risas.

Después de dar una pequeña muestra de lo que puede lograr con este instrumento, Gusi le expresa su admiración y la conexión especial que tiene con la música de su región, e incluso derrama algunas lágrimas.

“Esto me conecta mucho, así como el vallenato, toda la música del caribe me conmueve”, menciona el mentor.

Después de una presentación muy emotiva y que honra los sonidos de nuestro país, Maía destaca la labor y arte de la participante: “Adry trae la tradición oral de una forma moderna y eso es necesario con el fin de que siga existiendo. Lo mismo pasa con la música y ella lo trae para seguir creciendo en nuestra cultura afro caribe”.

Santiago Cruz, por su parte, advierte a su colega para que no deje a esta talentosa mujer en la cuerda floja, pues admira su voz, su talento y carisma.

Antes de abandonar el escenario, Adry demuestra su talento con la gaita y logra conmover a todos los presentes y al público. ¡Cuéntanos si disfrutaste la presentación de Adry junto con Gusi!

