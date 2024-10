¿Marbelle tiene al hombre más atractivo de La Descarga?: conoce a su Selección

Marbelle tiene 11 participantes en la Selección Morada y fue bastante exigente al elegir sus voces durante todas las etapas de La Descarga, cada uno ha vivido una historia especial y por eso te contamos quiénes son.

Nico Becerra:

Nico Becerra emocionó a los Mentores por su impecable presentación de una canción romántica en las audiciones de La Descarga, no obstante, Maía aseguró que por poco le dio un “patatus” cuando se dejó llevar por la emoción de escucharlo.

Ela Prieto:

Ela Prieto encantó en La Descarga no solo por su auténtica voz, sino también por su atractivo físico, pues no pasó desapercibida por los Mentores, en especial por Gusi y Santiago Cruz, uno de ellos le coqueteó, pero ninguno pudo tenerla en su Selección.

Angel G:

Angel G dejó "botado" su trabajo por presentarse en La Descarga y llamó la atención debido a que puso a bailar a los Mentores y porque le dedicó su show a su madre, quien falleció hace tres años a causa de la pandemia.

Ranfi Rivas:

El participante de La Descarga le dedicó su primer show a su papá en el cielo y recibió halagos de los Mentores no solo por su apuesta musical, sino por su apariencia y cabello, ¿les causó envidia? Además, en La Selección, le confesó a su Mentora que le caía mal.

Daymer:

Daymer recordó en La Descarga sus inicios como payaso y confesó que había dormido en parques, además de exponer sus habilidades mencionó que había vivido una divertida anécdota con Gusi hace varios años atrás.

Ricardo Morales:

Ricardo Morales tuvo que dejar el sacerdocio y se convirtió en músico, durante su audición en La Descarga Marbelle lo ovacionó y los demás Mentores aceptaron que los cautivó por su impresionante interpretación de un exigente tema.

Dany Urueta:

Danny Urueta demostró su carácter en La Descarga con una poderosa canción y recordó con mucho orgullo que había sido telonera de Christian Nodal. Los Mentores la felicitaron por su voz y actitud en el Tocadiscos.

Joan Hernández:

Al terminar su interpretación en su audición de La Descarga, este participante logró cautivar a las dos Mentoras, que quedaron encantadas con su voz. Haciendo referencia a la letra de la canción, le pidieron que les cambiara el nombre, el apellido o lo que quisiera, pues en definitiva lo querían en sus selecciones.

Luisa Fernanda:

Maía lloró durante una de las interpretaciones de Luisa Fernanda, quien cantó ‘Amor eterno’, pues la letra del tema tocó las fibras más sensibles, no solo de los Mentores, sino de sus colegas en el Campamento musical.

Víctor Rodas:

Maía esperó hasta el último segundo con Víctor Rodas en Todos o Nada para permitir que pasara de etapa, pues fue el cantante número 44 en ingresar a La Descarga y la exigencia de los Mentores estaba en su punto más alto.

Eliú:

Eliú enamoró a las Mentoras de La Descarga, Maía tartamudeó y Marbelle le coqueteó de frente durante su audición. Para las artistas, el hombre podría ser el más atractivo de todos los que hacen parte de la producción.

