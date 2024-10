¿No le cae bien Marbelle?: Ranfi Rivas le hace una dura confesión a la Mentora de La Descarga

Este integrante del Templo de la Música es el encargado de darle cierre al primer día de La Selección en La Descarga 2024 , no obstante, termina sorprendiendo a todos cuando confiesa que su Mentora, es decir Marbelle , no le caía muy bien, a pesar de que no la conoce y que no sabe cuáles son los verdaderos motivos que lo llevan a pensar ello, frente a lo que la cantante le promete que cambiará su percepción a medida que trabajen juntos, algo que el joven acepta y menciona que está dispuesto a dejarse sorprender.

Ranfi Rivas canta 'Puntos Suspensivos' de C. Patiño, B. Diehl, A. Clay, D. Escobar, J. Huertas, J. Castaño y P. Mejía.

No te pierdas La Descarga en las tardes de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo .

Cuáles son las fases de La Descarga

La dinámica tendrá tres etapas claves: Todo o Nada, La Selección y La Descarga. En la primera fase, participan 100 cantantes profesionales, quienes tendrán que convencer a los cuatro Mentores de oprimir el botón para hacer parte de La Descarga. Aquí solo pasarán a la siguiente etapa 44 participantes, quienes conformarán cuatro equipos de 11 cantantes.

En La Selección empieza el duelo de los Mentores. En esta etapa del concurso, los 44 participantes seleccionados se presentarán ante los Mentores, quienes tendrán que oprimir el botón que les permite llevarse al cantante para su equipo. El primero que lo haga se quedará con el concursante y sólo se sabrá qué Mentor fue cuando el cantante finalice su canción. De esta manera se conformarán cuatro equipos de 11 participantes cada uno.

Finalmente, en La descarga, la tercera etapa, se presentarán cada noche los 11 participantes de cada equipo. Aquí, cada Mentor elegirá a un artista para hacer dúo y cantar en la noche de Descarga. Una vez están elegidos los 4 intérpretes, cantarán con su Mentor, y cuando acabe el programa, se abren votaciones para que el público elija su presentación favorita. El equipo ganador se llevará 25 millones de pesos.