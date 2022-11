La Descarga, el templo de la música, gran estreno esta noche a las 8:00 p.m.

¡La Descarga, el templo de la música llevará a los televidentes a otra dimensión del entretenimiento! Llega el innovador reality show musical, formato original de Caracol Televisión, que combinará música, talento, convivencia y otros ingredientes que pondrán a prueba a los participantes ¿soportarán La Descarga?

En esta oportunidad, cuatro íconos de la música han sido elegidos para ser los mentores de esta competencia: Marbelle , Gusi , Santiago Cruz y Maía combinarán su talento con el de los participantes y buscarán la estrategia para conformar los mejores equipos.

Además, a La Descarga llegarán 91 talentosos participantes que han pasado por los concursos de talento musical favoritos y más emocionantes de la televisión colombiana como lo son A Otro Nivel, Yo Me Llamo y La Voz. Solo de su talento depende que la estadía en La descarga sea duradera o que por el contrario, le digan adiós a ser parte de este novedoso formato. Aquí, el talento y la convivencia van más allá de las estrellas.

Entre otras cosas, el templo de la música llega con muchas novedades multiplataforma que los televidentes irán descubriendo a medida que avanza el programa. "Es un formato colombiano, inventado, creado y producido en Caracol Televisión. Sin duda es un producto que pronto comenzará a viajar por todo el mundo. No todos los días aparecen programas de este perfil y estamos felices con el resultado porque llega para refrescar y delirar con las mejores voces a los colombianos", aseguró, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión.

"Por otra parte, el rol de los mentores es muy especial en este programa porque no sólo juzgarán, sino que serán parte activa. Ellos cantarán con sus pupilos y cuando el talento es tan grande, ellos tendrán que estar en un nivel superior. ¡Son grandes cantantes con ganas de guiar a quienes quieren una oportunidad!", concluyó.

La reconocida cantante Marbelle, considera que la convivencia será una bomba de tiempo: "Este es un formato absolutamente novedoso, porque es la primera vez que se produce un reality musical para los mejores de los mejores profesionales de la música y ellos, aunque han pasado por varios formatos similares, van a estar en el más profesional. Además, los participantes van a tener la oportunidad de hacer amigos y contactos para la vida, porque la convivencia hace que todo sea distinto y más complejo".

Gusi, por su parte, revela cuáles son los consejos que le dará a los concursantes para que sus carreras musicales lleguen al éxito y logren soportar La Descarga: "Es fundamental que tengan disciplina, constancia, amor por la profesión y respeto ante el público, con todos estos ingredientes el éxito va a llegar cuando la vida se lo ponga, porque hay carreras que te regalan el éxito más temprano y otras en las que tarda más tiempo".

En cuanto a Maía, explica por qué la competencia irá más allá de la música: "Es un formato novedoso que reta, no solo a los participantes, sino también a nosotros como mentores, porque no somos jueces, emitimos más que juicios, decisiones, pero tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de esto. Nosotros vamos a darlo todo en la tarima con nuestros participantes y esto es algo que no había visto antes en la televisión colombiana. Eso me tiene contenta y creo que esta plataforma muestra de qué están hechos los artistas colombianos".

Finalmente, Santiago Cruz reconoce la importancia de este formato en el proceso musical de los participantes: "Al ser un formato propio de Caracol Televisión permite mezclar una cantidad de puntos que enriquecen el contenido de los concursos de talento de los cuales el canal tiene una basta experiencia. Para los participantes salir en prime time del canal va a ser súper beneficioso para su imagen, para su nombre y es un gran impulso para su carrera", afirmó el Mentor.

A su vez agregó que: "La Descarga, entre otras cosas, permite explorar la versatilidad de los artistas y eso puede ser muy interesante. También tiene un ingrediente nuevo que es la convivencia y que al ser solo de músicos, puede ser positivo porque ya hay una conexión que es la música y sus experiencias en esta carrera".

En la presentación de La Descarga, Jessica Cediel y Carlos Calero han sido los elegidos para acompañar a los participantes en cada una de las etapas.

"Me siento muy contenta de volver a Caracol Televisión que es mi casa en Colombia y qué mejor que al lado de Carlos Calero con quien me llevo muy bien, hemos hecho una dupla profesional increíble. Además, La Descarga tiene todos los ojos encima y no es para menos, es un producto maravilloso, con unos mentores adorados", aseguró Jessica Cediel.

Carlos Calero, por su parte, afirmó que: "Con Jessica nos adaptamos rápido, es una gran profesional y una mujer muy talentosa, nos divertimos, nos reímos y disfrutamos cada historia y canción que presentamos en La Descarga. Adicional a esto, me disfruto mucho este formato porque me encanta la música, en mi casa nunca falta un buen karaoke o la guitarra para cantar".

¡Los mentores y los presentadores están listos para La Descarga, el templo de la música! Descubre a partir de esta noche a las 8:00 p. m. por qué el talento y la convivencia van más allá de las estrellas.